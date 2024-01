Futura, obiettivo continuità dopo il colpaccio con la capolista: si va in casa della Defender Giovinazzo

StrettoWeb

Voglia di continuità per la Futura. Il team di Mister Fiorenza, dopo aver firmato l’impresa battendo la capolista Benevento5, cerca continuità in trasferta. Ventuno punti per la Futura, sedici per Defender Giovinazzo. Settimo posto in classifica contro l’ottavo per i pugliesi. Sabato 20 gennaio i colori gialloblu scendono in Campo in Puglia alle ore 16.

Obiettivo trovare la giusta continuità dopo la bella vittoria offerta in casa contro la capolista Benevento. Ancora out Minnella per i calabresi, accanto al lungodegente Modafferi. Arbitrano i signori Daniel Fior di Castelfranco Veneto, Gianluigi Squilletti di Campobasso con Nicola Ostuni di Bari al Cronometro. La gara verrà trasmessa sul canale web tematico FutsalTv.

L’analisi sull’avversario

Il team di Coach Bernardo lancia la sfida ai calabresi. Rispetto alla gara di andata non c’è più Jander, volato al Bologna. Al suo posto il fortissimo Victor Reinoldi. In campo il veterano italo-brasiliano Menini accanto a Silon. Accanto a loro, i portieri Di Capua e La Notte, il capitano Piscitelli, con Marzella e i giovani Marolla e Fanfulla. Accanto a loro Di Benedetto, ex Molfetta, Palumbo e Montelli. Non ci sarà Guillherme squalificato.

Come finì all’andata

Grande voglia di far bene per la Futura anche per riscattare il 3-3 della gara di andata che mandò a referto i gol di Pizetta, Cividini e Falcone per il team di Mister Fiorenza, Di Benedetto e la doppietta di Junior Silon per la Defender.

