Futura, la carica di Giuseppe Scopelliti: “abbiamo grande voglia di continuare così”

La Polisportiva Futura ritornerà in campo sabato alle ore 16 in Puglia. Dopo la vittoria ottenuta contro la capolista Benevento, la classifica è spezzata in due tronconi. Dal settimo posto all’ottavo, infatti, ci sono ben cinque punti. I gialloblu di mister Fiorenza vorranno sicuramente migliorare questo record e sono pronti per affrontare, in trasferta, la temibile Defender Giovinazzo. Sulla gara vinta contro Benevento, invece, ha argomentato l’esperto Giuseppe Scopelliti. Ecco le sue impressioni

“E’ stata una vittoria bellissima, voluta. Tutti quanti sapevamo che venivamo da due partite dove non abbiamo sicuramente bene ed eravamo vogliosi di riscattarci e vincere. Portare a casa questo successo davanti al nostro pubblico è importante. Abbiamo dato tutti il 100%. Un successo che palesa il lavoro che svolgiamo in settimana, è la vittoria del nostro gruppo e del nostro Staff. Benevento merita di essere in vetta alla classifica, appena due settimane fa ha vinto 11 a 4 contro la diretta concorrente Manfredonia. Siamo stati molto bravi a prepararla nel migliore dei modi in settimana, ognuno di noi ha messo quel “mattoncino” in più che ci è servito”.

Progetti per il futuro?

“Ha ragione il nostro compagno Humberto Honorio. Dobbiamo lavorare sulla mentalità per essere più costanti ed evitare giri a vuoto. Il campionato è molto livellato e non ci possiamo permettere cali di tensione. I dettagli faranno la differenza”.

Il gol di Andrea Labate?

“E’ una pedina importante ed un grande amico. Persona importante anche per il nostro spogliatoio. Pedine come lui ed il nostro Capitano Cividini sono importantissimo in termini realizzativi e non solo. Sono felice si sia sbloccato e spero sia il primo gol di una lunga lista”.

