Frecciarossa: gli arredi verranno costruiti in Sicilia, siglato un contratto di fornitura con Hitachi Rail

Gli arredi del Frecciarossa verranno costruiti in Sicilia. E’ quanto emerge dall’accordo sottoscritto tra Omer, società attiva nel settore della componentistica e arredi interni per mezzi di trasporto ferroviario ed Hitachi Rail. Nel contratto si parla della fornitura per 40 treni Frecciarossa ETR 1000 commissionati da Trenitalia. Si tratta di nuovi treni full Hitachi destinati in via prioritaria alla rete italiana, seppur predisposti per correre sulle reti ad Alta Velocità d’Europa. L’avvio delle forniture da parte di Omer è previsto a partire dal 2025, con una durata del contratto prevista fino al 2028.

La soddisfazione dell’Ad di Omer

“Siamo estremamente soddisfatti di aver siglato questo importante contratto – afferma Giuseppe Russello, presidente e amministratore delegato di Omer – che consolida il nostro pluriennale rapporto di collaborazione con il gruppo Hitachi Rail. Il treno ad alta velocità Frecciarossa Etr 1000 può sicuramente essere considerato il fiore all’occhiello dell’industria ferroviaria italiana. In particolare, su questa tipologia di veicolo, in questi ultimi anni, riscontriamo una cresciuta attenzione del settore verso l’esperienza di viaggio ed il comfort del passeggero, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e di attenzione per l’ambiente. Ed è proprio in tale direzione che Omer sviluppa, da oltre 30 anni, le proprie iniziative di investimento e di ricerca e allo sviluppo”.