Frabotta al Cosenza, ora è ufficiale: ecco il secondo annuncio di calciomercato dopo Camporese

E’ entrata nel vivo la campagna di rafforzamento invernale – nella sessione di gennaio di calciomercato – del Cosenza, che nell’ultimo mese del girone d’andata ha subito una flessione rispetto all’ottima prima parte di torneo. E, dopo aver assaporato anche le zone alte, adesso si trova a ridosso dei playout. Tornando alle trattative, ieri il club silano ha ufficializzato il ritorno di Camporese, per qualche mese alla Feralpisalò dopo la scorsa stagione alla Reggina. Ora è stato annunciato Gianluca Frabotta, da questa estate al Bari in seguito all’ottimo rendimento della passata annata con il Frosinone, con cui ha ottenuto la promozione. Ufficializzazione con consueto indovinello social dello staff del club, in attesa di comunicato.

Entrambi i due nuovi arrivi di questo calciomercato invernale sono sul reparto arretrato, a dimostrazione dell’attenzione in merito alla fase difensiva e alle amnesie delle scorse settimane, su cui mister Caserta vuole lavorare. Va anche detto che in fase offensiva si è investito molto in estate, con gli arrivi di Tutino, Canotto e Forte, tre big che tanti invidiano.

Chi è Gianluca Frabotta, nuovo giocatore del Cosenza

Tornando a Frabotta, si tratta di un giocatore molto duttile: nasce terzino sinistro, ma può essere utilizzato anche da esterno di centrocampo o all’occorrenza da braccetto di difesa. Ha 24 anni ed di proprietà della Juventus, che lo sta facendo girare per l’Italia in attesa del salto definitivo. In questa prima parte di torneo, girato in prestito al Bari, ha giocato sette volte. Ora scende un po’ più a Sud, per la sua prima esperienza in Calabria.