“Caro anno non mi portare via nessuno”, ma poco dopo muore il fidanzato: tragedia a Capodanno

Una morte tragica e agghiacciante, ancor di più se si pensa a quanto accaduto poco prima. La fidanzata, allo scoccare della mezzanotte, e quindi del nuovo anno, al 2024 non aveva fatto richieste eccessive: “Caro anno non mi portare niente, basta che non mi togli nessuno“. Poco dopo però, intorno alle due, il fidanzato se n’è andato. La povera vittima è Pierpaolo Colapinto, cuoco 32enne conosciutissimo a Mesagne (Brindisi). E’ scomparso a Manduria, in provincia di Taranto, ospite della fidanzata.

La sera di vigilia il giovane aveva manifestato di non sentirsi molto bene, così è rientrato a casa e dopo una doccia si è accasciato a terra. La fidanzata ha chiamato immediatamente i soccorsi, che hanno trasportato il cuoco all’Ospedale “Giannuzzi” di Manduria, dove poco dopo è morto. Sul corpo sarà svolta l’autopsia per capire le motivazioni del decesso.