Fi: Week end di congressi, si eleggono coordinatori provinciali

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – Forza Italia scende in campo al Nord, al Centro e al Sud per una due giorni fitta di impegni e di momenti di confronto molto importanti col territorio, in vista dei prossimi decisivi appuntamenti elettorali. Il legame col territorio -si legge in una nota del movimento- è da sempre uno dei pilastri dell?azione di Forza Italia e oggi, come 30 anni fa, tante sono le risposte e i contributi che arrivano dall?incontro con i cittadini e le realtà locali. Questo weekend sarà anche l?occasione per eleggere i nuovi coordinatori provinciali, “per discutere di progetti, per lanciare idee, per guardare al futuro così come ha insegnato il presidente e fondatore Silvio Berlusconi”.

Forza Italia sarà in Campania: oggi, alle 10:00, a Benevento, domani, alle 10:00, a Napoli con il Congresso provinciale con quello cittadino. In Puglia sono previsti congressi oggi, alle 15.30, a Taranto e domani, alle 10:00, a Foggia.

Forza Italia sarà anche nel Lazio con tre tappe: oggi a Frosinone, a partire dalle 08.30, alle 10.00 a Rieti e domani, alle 10, a Roma con il congresso cittadino.

In Piemonte cinque i congressi previsti: da ieri, 19 ad Asti, per poi passare al doppio appuntamento di Torino che vede lo svolgimento, oggi, alle 10.30, del congresso cittadino e del congresso provinciale. A Cuneo, poi, appuntamento alle 16:00 e ad Alessandria domani, a partire dalle 09.30.

Quattro i congressi in Lombardia: oggi, dalle 9.00, si svolgerà il congresso cittadino a Milano e dalle 09,30 al via il congresso provinciale. Alle 15.30 sarà la volta di Bergamo, mentre domani tappa di chiusura a Mantova a partire dalle ore 10. Infine altri 4 Congressi sono previsti in Veneto: oggi, alle 09:00, a Padova e, sempre alle 09:00, a Treviso. Alle 09.30 a Rovigo e allo stesso orario tappa a Verona. Sommacampagna.

Il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, sarà presente oggi alle tappe di Milano, alle 10.30, di Torino, alle 12.15, e di Bergamo alle 16.00.

