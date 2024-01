Ex Ilva: P.Chigi, ‘lavoro serrato per confronto con Mittal, obiettivo continuità produttiva’

StrettoWeb

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – “Si sta lavorando in modo serrato per definire il confronto con ArcelorMittal e procedere alacremente per individuare il percorso sul futuro dello stabilimento all?interno di un quadro chiaro e definito che ha come primo obiettivo la continuità produttiva dell?azienda”. E’ quanto ha riferito la delegazione governativa nell’incontro di oggi con le organizzazioni sindacali sull’ex Ilva di Taranto, spiega in una nota Palazzo Chigi.

“Nel corso dell?incontro il governo ha informato i sindacati in merito all?esito della trattativa di lunedì scorso 8 gennaio con il socio di maggioranza ArcelorMittal. La delegazione governativa ha riferito che I sindacati sono stati nuovamente convocati giovedì prossimo 18 gennaio per illustrare l?esito delle trattative di queste ore. Il Governo ha, inoltre, sottolineato che il metodo che si vuole continuare a portare avanti è quello di un ascolto reale e che saranno ricevute tutte le parti sociali e produttive. È stata infine data massima disponibilità, una volta chiuso il confronto con ArcelorMittal, a far partire presso il Ministero del Lavoro un tavolo per approfondire tutti gli aspetti legati all?occupazione e alla sicurezza sul lavoro”.