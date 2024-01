StrettoWeb

Roma, 9 gen. (Adnkronos) – “Il Pd dice che l’acciaio ora torna allo Stato? Una beata idiozia. l governi del Pd hanno fatto la gara per portarla a un investitore privato, lo Stato che fa l’acciaiere in un mercato ipercompetitivo non funziona e si finisce come Alitalia. E’ la stessa identica storia”. Così Carlo Calenda a Zapping su Rai Radio Uno.