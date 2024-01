Europee: Richetti, ‘sì appello Bonino per Stati Uniti d?Europa, Azione e Più Europa insieme’

StrettoWeb

Roma, 23 gen. (Adnkronos) – “Io ho firmato l’appello di Emma Bonino: se l’appello riguarda dare un contributo alla formazione degli Stati Uniti d’Europa, noi ci siamo, e ci siamo insieme a tutte le forze liberaldemocratiche che hanno aderito all?Alde”. Così il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio Matteo Richetti.

E poi, rispondendo a domanda del Tg2 Italia-Mondo sul no di Calenda a una possibile alleanza con Renzi, ha detto: “Calenda ha detto no a un?intesa con un partito che si chiama Italia Viva, che ha lanciato una lista che si chiama ‘il Centro’, aperta a Mastella e Cuffaro, che aderiscono al Partito Popolare Europeo. Io non do giudizi sulle persone, ma se ci si chiede di farlo per convenienza, diciamo no. Se invece ci si chiede di farlo per coerenza, Azione e Più Europa secondo me devono unire le proprie forze”.

