Europee: Renzi, ‘Schlein? Dica qualcosa, nel Pd sta succedendo di tutto’**

Roma, 17 gen. (Adnkronos) – “Credo che il Pd sia molto diviso e credo che Schlein abbia sbagliato perché Meloni le ha offerto un calcio di rigore quando in conferenza stampa a fine anno ha detto di essere pronta a fare un dibattito Tv con lei. Io se fossi stato in Schlein avrei avuto due risposte: mi candido oppure no. Invece la Schlein è molto incerta e nel Pd sta succedendo di tutto”. Così Matteo Renzi a Porta a Porta.

Dopo le parole di Meloni “si è aperto il dibattito delle correnti sulla sua candidatura. Schlein non stia nel mezzo. E’ questo il mio suggerimento: dì qualcosa, nel senso o nell’altro”. Osserva poi Renzi: “Se ci sarà un’accelerazione verso le urne, vedremo che farà Schlein. Se invece ci sarà un rimpasto, allora nel centrosinistra potrà nascere qualcosa di nuovo”.

