Europee: Nobili (Iv), ‘Calenda l’uomo meno credibile e affidabile del Parlamento’

Roma, 14 gen (Adnkronos) – “Calenda dice che non si allea con Renzi perché Renzi fa le conferenze all?estero. Lo diceva anche tre anni fa. Poi però quando è rimasto senza firme per candidarsi dopo aver rotto con Più Europa, improvvisamente le conferenze non erano più un problema. Carlo Calenda è l?uomo meno credibile e affidabile di tutto il Parlamento italiano”. Lo dice il dirigente di Italia viva Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio.