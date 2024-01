Europee: Gori, ‘Schlein? Buoni motivi sia per candidarsi che per non farlo’

StrettoWeb

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – “Io avrei deciso rapidamente. Ci sono buoni motivi per candidarsi e per non candidarsi. Ciò che è in più, è tutto il dibattito che si è aperto. Io ho declinato interviste su questo. Non mi sembra interessante”. Così Giorgio Gori del Pd, sindaco di Bergamo, a In Mezz’ora su Rai3 sulla eventuale candidatura di Elly Schlein alle europee. “Non ci sono solo i capilista. Spero che si facciano liste larghe”.

