Emiliano contro il taglio del Fondo Sviluppo e Coesione: “occorre una sollevazione di tutto il Sud”

“Il taglio del Fondo perequativo infrastrutture nella legge di Bilancio è un fatto gravissimo perché erano soldi per consentire al Sud di ridurre il gap di infrastrutture e mobilità in generale. Portarli via, è un po’ come quando ci scipparono i soldi, credo dell’Fsc, per pagare le quote latte per le infrazioni del nord”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a margine di una conferenza stampa a Bari.

“Se li hanno tolti – aggiunge Emiliano – probabilmente li butteranno, tra virgolette, sul Ponte di Messina ma chissà dove altro li impiegheranno e comunque si sono perse le tracce. Quella somma aveva il significato di giustificare, tra virgolette, l’autonomia differenziata, ammesso e non concesso che entri in vigore, perché avrebbe consentito di fare partire il Sud dalla stessa linea di tutte le altre regioni”. Per Emiliano è “un fatto gravissimo passato in assoluto silenzio. Le uniche voci che si sollevano sono la mia e quella del presidente della Campania. Occorre una sollevazione generale di tutto il Mezzogiorno, non secondo le linee di partito ma per l’interesse delle genti del Sud”.