Elezioni: nodo politico dietro rinvio dl su election day, scoglio III mandato sindaci**

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – Slitta al prossimo Cdm il testo sull’election day, atteso oggi. Secondo fonti di Palazzo Chigi, dietro il rinvio ci sarebbe un problema di tempi legato alle varie riunioni che si sono susseguite nella sede del governo nel pomeriggio, tra queste la cabina di regia sul Pnrr ma anche l’incontro sull’ex Ilva di Taranto. Ma alcuni ministri presenti alla riunione raccontano all’Adnkronos che dietro il rinvio ci sarebbe anche un nodo politico, legato al terzo mandato per i sindaci dei piccoli comuni inserito nel testo che fissa le urne per le Europee 2024 l’8 e il 9 giugno prevedendo l’election day per le Regioni e i Comuni al voto locale. Un nodo che non sarebbe stato sciolto, tanto da portare il responsabile dell’Interno Matteo Piantedosi, ministro competente del dl, a farsi portatore della richiesta di rinviare. L’obiettivo è trovare la quadra nei prossimi giorni per arrivare all’approvazione del testo la prossima settimana.