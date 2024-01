Ecuador: arrestati 859 sospetti appartenenti a bande criminali

StrettoWeb

Quito, 13 gen. (Adnkronos/Dpa) – Le forze di sicurezza dell’Ecuador hanno arrestato 859 sospetti in una serie di operazioni contro bande criminali attive nel Paese. Lo hanno reso noto funzionari governativi, aggiungendo che nel corso delle operazioni sono stati sequestrati armi da fuoco, munizioni, esplosivi, ordigni incendiari, imbarcazioni e veicoli. Sono stati inoltre arrestati 25 detenuti evasi e sono stati liberati 56 ostaggi.

Cinque sospetti membri di una banda e due agenti di polizia sono rimasti uccisi negli scontri. Il governo ha schierato unità dell’esercito e della polizia contro le bande criminali dopo che martedì alcuni uomini armati hanno fatto irruzione in uno studio dell’emittente statale TC Televisión durante un programma di notizie in diretta e hanno preso numerosi ostaggi. Il presidente Daniel Noboa ha emesso un decreto in cui dichiara che l’Ecuador si trova nel mezzo di un conflitto armato interno.

Il leader 36enne ha designato 22 gruppi criminali come organizzazioni terroristiche da eliminare. La situazione della sicurezza in Ecuador ha subito un drammatico deterioramento. Il tasso di omicidi di 46,5 ogni 100.000 abitanti lo scorso anno è stato il più alto nella storia di quello che un tempo era un pacifico paese latinoamericano.

Diverse bande legate ai potenti cartelli messicani stanno combattendo per il controllo delle lucrose rotte del traffico di droga nella regione. L?Ecuador è un importante paese di transito per la cocaina proveniente da Colombia, Perù e Bolivia, che viene contrabbandata negli Stati Uniti e in Europa.