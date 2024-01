Donne uccise in Sicilia: il nucleo investigativo dei Vigili del fuoco a Naro

StrettoWeb

Sono stati rinviati a mercoledì i rilievi del Ris di Messina nelle abitazioni, poste sotto sequestro, di Delia Zarniscu e Maria Rus, in via Vinci e vicolo Avenia a Naro, nell’Agrigentino. Un rinvio dovuto al fatto che occorre fare intervenire specialisti particolari, sempre del reparto investigazioni scientifiche, tanto nella casa di via Vinci quanto in quella di vicolo Avenia.

Specialisti che dovranno occuparsi anche dei rilievi nella residenza della 54enne trovata carbonizzata. In vicolo Avenia, per oggi, è previsto il ritorno del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco. I pompieri c’erano già stati, nel primissimo pomeriggio di venerdì. Adesso, dopo che verosimilmente l’acqua per spegnere il rogo appiccato dentro l’abitazione si è asciugata, verranno effettuati nuovi rilievi e accertamenti.

Sugli ingressi delle due abitazioni poste sotto sequestro, stamani sono comparsi dei mazzi di fiori e dei ceri. I rilievi e gli accertamenti da parte del Ris, così come anche le verifiche degli specialisti dei vigili del fuoco in vicolo Avenia, sono stati disposti dal procuratore aggiunto Salvatore Vella e dal sostituto Elettra Consoli che stanno coordinando dei Carabinieri che ha portato, nella tarda serata di venerdì, al fermo di 24enne romeno indiziato del duplice omicidio e vilipendio.