Domotek Volley fa 11 su 11 e blinda il primato: risultati e classifica della 13ª Giornata

La Domotek Volley continua a inanellare un successo dopo l’altro. I reggini di coach Polimeni battono anche la Tonno Callipo Vibo Valentia nella sfida del sabato della 13ª Giornata del Girone H di Serie B Nazionale. Alle spalle dei reggini Paomar Volley SR e Ciclope Volley Bronte riposano e non possono accorciare su Laganà e compagni. Al quarto posto Aquila Bronte perde 3-2 a Palermo e guadagna un solo punto. Successi per 3-1 della Datterino Volley Letojanni su Systemia Viagrande e della Raffaele Lamezia in trasferta a Bisignano. In coda primo punto stagionale per Sicily F. Anastasi ME che perde 2-3 contro Costa Dolci Papiro CT.

Risultati 13ª Giornata Serie B Nazionale Girone I

Sabato 20 gennaio

Ore 17:00

Domotek Volley RC-Tonno Callipo VV 3-0

Ore 18:00

Datterino Volley Letojanni-Systema Viagrande CT 3-1

Re Borbone Palermo-Aquila Bronte CT 3-2

Ore 19:00

Bisignano Group-Raffaele Lamezia CZ 1-3

Domenica 21 gennaio

Ore 18:00

Sicily F. Anastasi ME-Costa Dolci Papiro CT 2-3

Riposo: Paomar Volley SR, Ciclope Volley Bronte

Classifica Serie B Nazionale Girone I

Domotek Volley Reggio Calabria 33 Paomar Volley 26 Ciclope Bronte 25 Aquila Bronte 23 Datterino Letojanni 21 Raffaele Lamezia 20 Borbone Palermo 15 Tonno Callipo 12 Bisignano Group 9 Systemia Viagrande 9 Costa Dolci Papiro 4 Sicily F.lli Anastasi 1

Programma 14ª Giornata Serie B Nazionale Girone I

Sabato 10 febbraio

Ore 17:00

Domotek Volley-Bisignano Group

Ore 18:00

Systemia Viagrande-Tonno Callipo VV

Re Borbone Palermo-Raffaele Lamezia CZ

Datterino Letojanni-Costa Dolci Papiro CT

Domenica 11 febbraio

Ore 18:00

Ciclope Volley Bronte-Paomar Volley SR

Riposo: Aquila Bronte CT, Sicily F.lli Anastasi

