Domotek Volley regina di Calabria: trionfo nel derby contro la Tonno Callipo

Altro giro altra corsa. Altra partita altra vittoria. La Domotek Volley Reggio Calabria continua a raccogliere vittorie e consensi in questa prima parte di stagione in cui il minimo comune denominatore è uno dei termini sportivamente più dolci: vittoria. Da questa sera sono 11 su 11. Percorso netto per la compagine di coach Polimeni che non conosce ostacoli.

Il PalaCalafiore risponde presente, come sempre, e applaude l’11ª vittoria stagionale, l’ennesima arrivata senza lasciare un set agli avversari, un record fin qui per la categoria. Al cospetto dei reggini si è inchinata la Tonno Callipo Vivo Valentia. Secondo successo consecutivo nei Derby di Calabria dopo la rotonda vittoria sulla Raffaele Lamezia dello scorso weekend. Quest’oggi la Domotek Volley si è imposta 3-0 con il punteggio di 25-17 / 25-11 / 25-16 blindando, una volta di più, la prima posizione in classifica.

