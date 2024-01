Dl Energia: Della Vedova, ‘su fiducia Meloni tradisce sue stesse parole’

StrettoWeb

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Democrazia parlamentare significa che il parlamento decide, significa che il parlamento è centrale, e di grazia dove è la democrazia parlamentare nel momento in cui il parlamento non può discutere e votare??. Queste parole sono della Presidente del Consiglio Meloni quando era all?opposizione. E ancora lei, rivolgendosi al Partito Democratico: ?Quando si arriva al governo finalmente Costituzione e Parlamento non ci servono e possiamo piegare le istituzioni a nostro piacimento e necessità? Noi non la vediamo così?: è vero, voi la vedete peggio di così! Voi tradite le vostre stesse parole che avete usato contro maggioranze che non erano politiche come la vostra. Voi ministro Ciriani state facendo peggio di quello che il primo ministro Meloni trovava inaccettabile quando era all?opposizione?. Lo ha detto in Aula a Montecitorio Benedetto Della Vedova, deputato di +Europa, a proposito della posizione di fiducia da parte del governo sul Dl Energia.

?Per questo io chiedo alla Presidenza della Camera che provi a essere efficace nella richiesta di ritornare alla fisiologia legislativa delle Camere: noi non vogliamo accettare che una maggioranza con una investitura politica stravolga le prerogative parlamentari? ha concluso.

