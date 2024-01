Distesa sui binari, il treno le passa sopra: donna incredibilmente salva

StrettoWeb

Ha dell’incredibile, e per fortuna non conseguenze drammatiche, quando accaduto nel tardo pomeriggio di ieri in Emilia Romagna. Una donna, infatti, è stata trovata distesa sui binari al passaggio del treno regionale diretto a Ravenna. Il macchinista, alle ore 18.50, all’altezza del ponte di ferro sul porto canale di Rimini ha scorto la sagoma della donna e ha azionato subito i freni del convoglio.

Incredibilmente, la donna è rimasta totalmente illesa nonostante il treno – la motrice e i primi vagoni – le siano passati sopra. Questo perché sarebbe rimasta distesa sulle traversine dentro le guide dei binari. Così si è salvata. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfer, i Vigili del Fuoco – che hanno liberato la donna rimasta incastrata sotto il treno – e i sanitari del 118 che le hanno prestato le prime cure.

Non si sarebbe trattato di suicidio, anche se le indagini sono in corso e non è escluso che la signora possa essersi assopita o abbia perso i sensi. Al momento del salvataggio, era in stato confusionale e ha riportato una lieve escoriazione all’addome

