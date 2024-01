StrettoWeb

Caltanissetta, 9 gen. (Adnkronos) – “Si diceva in Cosa nostra che ‘non è che se spari ti devi sentire mafioso?’, perché gli sbirri che sanno sparare non è che sono mafiosi…”. A dirlo deponendo al processo d’appello sulla strage di via D’Amelio è il pentito Francesco Onorato.