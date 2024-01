Sempre più degrado a Reggio Calabria, clochard fa la cacca in mezzo alle persone | VIDEO

StrettoWeb

Il degrado a Reggio Calabria è un annoso problema che quotidianamente i cittadini si trovano a dover affrontare sotto più punti di vista. Un cittadino e lettore di StrettoWeb, Enzo Crisonà, ci ha segnalato la presenza di un senzatetto all’interno della Villetta sul viale Galileo Galilei.

Il clochard, così come afferma il lettore durante l’intervista, ha “alloggiato” nella piazzetta per circa 15 giorni espletando, come si evince dalle foto a corredo dell’articolo, anche i bisogni fisiologici tanto che è stato necessario bonificare la zona una volta andato via il senzatetto.

Il clochard utilizzava la panchina come letto e i giardini come wc e questo creava anche una cattiva immagine ai cittadini, donne o bambini che percorrevano il Viale Galileo Galilei e si trovavano davanti una scena di degrado simile. Il senzatetto aveva anche il vizio dell’alcol e questo era un problema perchè rifiutava ogni proposta gli veniva fatta affinchè potesse ricevere un alloggio più sicuro.

Successivamente è intervenuta l’unità di strada che ha preso il clochard portandolo in una struttura e togliendolo anche dal pericolo di vivere in strada.

