Crotone, dipendenti clandestini e pesce illegale: Prefetto dispone espulsione dall’Italia di ristoratore cinese

Nell’ambito di servizi interforze effettuati nella provincia di Crotone, personale della Divisione P.A.S.I. – Squadra Amministrativa e dell’Ufficio Immigrazione della Questura, unitamente ad operatori della Guardia Costiera di Cirò Marina, ha effettuato una serie di controlli amministrativi nei confronti di alcune attività commerciali.

Nel corso della verifica presso un ristorante, sono stati identificati 5 dipendenti stranieri non regolarmente assunti, due dei quali privi del permesso di soggiorno e, quindi, non collocabili al lavoro.

Per tale motivo il titolare dell’attività, un cittadino cinese di 49 anni, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, per avere occupato alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno.

Inoltre, il personale operante e quello del Servizio Veterinario dell’A.S.P. di Crotone ha proceduto al sequestro di circa 70 kg di prodotti ittici vari, privi della prescritta documentazione che ne attestasse la tracciabilità, e personale del S.I.A.N. della medesima A.S.P., avendo riscontrato l’assenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, ha proceduto a sospendere l’intera attività fino al ripristino delle condizioni.

Il personale dell’Ufficio Immigrazione della Questura ha proceduto alle attività di specifica competenza nei confronti dei cittadini stranieri risultati irregolari, procedendo, inoltre, all’espulsione dal territorio nazionale di un cittadino cinese, disposta dal Prefetto.