Cremonese-Cosenza, parla Caserta: da indisponibili a mercato. E su quelle voci di panchina traballante…

Il 2024 del Cosenza inizia dal difficile campo della Cremonese. L’obiettivo è mettersi alle spalle un difficile finale dello scorso anno, con i soli due punti nelle ultime cinque e una vittoria che manca da due mesi. Alla vigilia del match ha parlato ai giornalisti il tecnico rossoblu Fabio Caserta. “Ho ritrovato una squadra con tanto entusiasmo, messo da parte l’ultimo periodo, di cui non bisogna parlare più. Il ritorno dopo le vacanze è cominciato con lo spirito giusto, con motivazione, Domani sarà una gara difficile, nel campo di una squadra forte, ma siamo vogliosi. Mi aspetto un Cosenza che ho già rivisto in altre partite, che non ha paura di giocare. E’ quello che ho chiesto ai ragazzi”.

Cremonese-Cosenza, l’infermeria dei rossoblu: Forte no, Canotto forse. E i nuovi arrivati…

“Forte al 99% non ci sarà, ha avuto febbre. Valuteremo anche Canotto, che non sta al 100%. Abbiamo avuto anche qualche problema con Marras, che è rientrato. Gli ultimi due arrivati, Camporese e Frabotta, si sono presentati bene, ma bisogna valutare le condizioni. Vedremo oggi dopo la rifinitura”, ha aggiunto il mister.

“Il calciomercato non turba lo spogliatoio”

“Il clima di calciomercato non va a turbare lo spogliatoio del Cosenza, anche se è chiaramente un momento particolare per tutte le squadre. Fino al 31 sarà così e noi dovremo essere bravi a non pensare, concentrandosi sulla partita. Chi rimane fino all’ultimo giorno qui deve dare il massimo per questa città e società. Da questo punto di vista sono tranquillo”, ha precisato l’allenatore.

“In entrata, società e direttore sono intervenuti dove serviva, con Camporese e Frabotta. E’ chiaro anche che le entrate dipendono dalle uscite. Al momento servivano terzino e difensore centrale, ora è il mercato che dirà cosa fare. Ad esempio, l’infortunio di Martino non era preventivato. Davanti stiamo bene così, poi il mercato può cambiare da un momento all’altro”.

Caserta, il periodo delicato e il toto nomi di possibili sostituti: l’allenatore glissa

I giornalisti hanno chiesto al mister se gli ha dato fastidio il toto nomi, di possibili suoi sostituti, nel momento delicato e in cui si è ipotizzato un suo possibile esonero: “non mi va di parlare di quanto accaduto, anche se fa parte del gioco”.