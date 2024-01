Cremona: deve scontare condanna per maltrattamenti in famiglia, arrestato

StrettoWeb

Milano, 15 gen. (Adnkronos) – Nel pomeriggio di sabato 13 gennaio, i carabinieri della stazione di Soresina, nel cremonese, hanno arrestato un cittadino italiano di 58 anni, pregiudicato, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dall?ufficio esecuzioni penali della procura di Cremona. L?uomo dovrà scontare una pena di tre anni e quattro mesi di reclusione relativa a una condanna per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate intervenuta da parte del tribunale di Cremona nel gennaio del 2021, riformata in Appello nell?ottobre del 2022 e ora divenuta definitiva ed esecutiva.

I fatti erano stati commessi per molti anni, durante la convivenza con la ex moglie; l’uomo era stato denunciato nel 2019 dalla moglie che si era presentata dai carabinieri di Soresina riferendo di subire da molti anni i maltrattamenti posti in essere dal marito, iniziati subito dopo il matrimonio. La donna ha denunciato di essere stata picchiata in molte occasioni, di non avere mai denunciato in precedenza per paura della reazione dell?uomo e che i fatti sono avvenuti in provincia di Cremona e, in precedenza, in altre province dove la coppia aveva risieduto. Ogni litigio si concludeva con insulti, minacce anche di morte, in aggressioni fisiche con pugni e calci e con il lancio di oggetti sulla sua persona. In una circostanza, poi, l?uomo l’aveva addirittura buttata fuori di casa, costringendola a vivere in affitto per alcuni mesi.

Tutte queste violenze avvenivano sempre tra le mura domestiche, alla presenza dei figli piccoli. L?ultimo episodio nel 2019 quando i due hanno avuto un acceso diverbio per motivi economici; dopo averla insultata, l?uomo l?aveva colpita con un pugno al volto. Lei era riuscita a scappare e, al contrario del passato, si era presentata in ospedale per le cure; quindi si è presentata presso la caserma di Soresina per la denuncia. A seguito delle indagini, nel gennaio del 2021 il 58enne era stato condannato; poi, in Appello, la condanna era stata riformata. Una volta divenuta definitiva, la procura di Cremona ha emesso l?ordine di carcerazione. I militari hanno rintracciato il 58enne nella sua attuale abitazione e lo hanno arrestato, accompagnandolo al carcere di Cà del Ferro.