Craxi: La Russa, ‘statista che ha lasciato segno indelebile in storia repubblicana’

Roma, 20 gen. (Adnkronos) – ?Non ho letto ieri, 19 gennaio, ricordi di Bettino Craxi con la qualità e quantità che sarebbe lecito aspettarsi. Da un uomo di destra come me che ha militato in partiti mai alleati col Psi e anzi spesso molto critici verso la loro politica, non ho difficoltà a sottolineare come Craxi, in ogni caso, fu uno statista che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell?Italia repubblicana”. Lo afferma il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

“Non dimentico inoltre -aggiunge- la sua difesa della dignità italiana in politica estera e infine che fu lui, che tornava a usare la parola Patria, a rompere la congiura della strumentale esclusione del Msi dal cosiddetto arco costituzionale invitandolo alle consultazioni per il Governo. Nel suo ricordo, un abbraccio ai suoi familiari a partire dalla senatrice Stefania?.

