Cosenza, triste primo giorno dell’anno: è morto Walter Molino, storico e conosciuto pizzaiolo della città

E’ un primo giorno dell’anno triste per Cosenza. E’ morto infatti Walter Molino, storico pizzaiolo stimato, apprezzato e conosciuto in città e non solo. L’uomo, 61 anni, era il titolare della pizzeria Walter di Cosenza e Rende, che da tanti anni ha accolto tantissimi cosentini per grazie alla sua buona pizza.

E’ morto all’ospedale Annunziata, dove non è riuscito a sconfiggere un brutto male. Sui social sono diversi i messaggi di cordoglio. Walter lascia il papà, la moglie, due figli e due nipotini. I funerali si svolgeranno mercoledì 3 gennaio alle ore 16 nella Parrocchia di Sant’Aniello in Via Panebianco.