Coppa Italia, Lazio-Roma derby di calci(o), botte e risse: tre rossi, ma decide Zaccagni

StrettoWeb

Un derby nel vero senso della parola, di quelli vecchio stampo. Anche troppo. Lazio e Roma gettano il cuore oltre l’ostacolo nel derby della capitale valevole per i quarti di finale di Coppa Italia. All’Olimpico finisce 1-0 grazie a un gol di Zaccagni su rigore, ma la sfida è rovente. Più calci e meno calcio, botte e risse nel finale, che provocano la tripla espulsione in pochi minuti. Orsato sventola infatti il rosso a Pedro (al 96’ per doppia ammonizione), ad Azmoun (al 100’ per rosso diretto) e a Mancini, dopo il triplice fischio.

Tornando alla gara, è l’errore di Huijsen su Castellanos a regalare il rigore ai biancocelesti, che Zaccagni non fallisce. Da segnalare anche qualche scaramuccia prima della sfida, con disordini negli spalti e lancio di fumogeni, per fortuna senza gravi conseguenze. Anche perché poi le due Curve hanno regalato grande spettacolo con le coreografie.