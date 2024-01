Ciclismo: arriva la Red Bull, Team tedesco Bora-hansgrohe conferma accordo

StrettoWeb

Raubling, 3 gen (Adnkronos) – La Red Bull, dopo la F1 sta per entrare anche nel mondo del ciclismo e vuole rilevare la maggioranza della squadra tedesca Bora-hansgrohe, come confermato oggi dal team. Il gruppo austriaco, con sede a Salisburgo, vuole rilevare il 51% della squadra ciclistica guidata da Ralph Denk. L’autorità federale austriaca garante della concorrenza (Bwb) ha ricevuto la relativa notifica alla fine di dicembre, come annunciato martedì sul suo sito web. Il team Bora-hansgrohe ha confermato in un comunicato stampa il previsto ingresso della Red Bull: in qualità di partner della squadra, la Red Bull “integrerà il portafoglio degli sponsor principali di lunga data, che continueranno a essere coinvolti nella squadra a lungo termine”. Il team non ha voluto commentare ulteriormente l’accordo, poiché il termine per presentare domanda alla Bwb per l’acquisizione della quota di maggioranza di Bora-hansgrohe scade solo il 26 gennaio.

Dopo il recente acquisto dello sloveno Primoz Roglic, vincitore del Giro d’Italia, l’accordo con la Red Bull sarebbe il prossimo colpo grosso per la squadra tedesca. L’arrivo di questo sponsor, dal grande potere economico, potrebbe anche accorciare la distanza tra la squadra guidata da Denk e i team leader, come Visma-Lease a Bike, Uae e Ineos, che hanno dominato il ciclismo professionistico nelle ultime stagioni. La Red Bull, che ha grande successo in Formula 1, nel calcio e negli sport estremi, fino ad ora non è stata sponsor di squadre ciclistiche. Tuttavia, l’azienda austriaca supporta singoli corridori, come il professionista della Bora Anton Palzer, che era uno sciatore di montagna di successo, la stella belga Wout van Aert e il campione olimpico di mountain bike Tom Pidcock.