“Si celebra oggi la Festa del Tricolore. Lo facciamo con quanti hanno nel cuore la nostra bandiera, che hanno visto sventolare nei momenti indimenticabili delle vittorie nello sport e della vita e che continuano a riconoscere come il simbolo del nostro essere italiani“: lo afferma Francesco Tagliente, Presidente della Sezione romana dell’Associazione Azzurri d’Italia, lottatore da giovane e ancora oggi, dopo una lunga carriera al servizio delle istituzioni fino al ruolo di Prefetto, instancabile animatore di iniziative a tutela dei valori nazionali.

“Il cammino di divulgazione dei principi su cui si fonda il nostro Paese – ricorda Tagliente – è iniziato a Firenze 17 anni fa e ha coinvolto, da allora, centinaia di persone che hanno condiviso la mia visione: informare, raccontare, divulgare, coinvolgere, partecipare. Un messaggio semplice e chiaro che è stato accolto da istituzioni, associazioni e singoli cittadini ai quali non posso che rivolgere un enorme grazie. Fra questi, moltissimi insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana hanno offerto un grande contributo a questo grande progetto: si tratta di decorati che hanno ritenuto di dover restituire, con il loro impegno civico, il grande onore loro concesso dalla Repubblica. Donne e uomini che provengono dal mondo dello sport, delle istituzioni, delle attività produttive, della cultura e della scienza, dell’istruzione e delle professioni, tutte accomunati dallo stesso desiderio di servire e consegnare alle nuove generazioni un’Italia più consapevole“.

“Quel cammino – ha concluso il Presidente Tagliente – prosegue oggi con nuovi compagni di viaggio e con strumenti ancora più incisivi. Sarà a breve presentato un nuovo soggetto nazionale che costituirà una solida cerniera fra la società civile e le istituzioni. Una presenza autorevole in grado di recitare un ruolo da protagonista nell’azione di salvaguardia dei principi che hanno costruito l’Italia e che continueranno a forgiare il nostro avvenire“.

“Ricorre oggi il 227 anniversario della nascita, per volontà del Parlamento della Repubblica Cispadana, riunito a Reggio Emilia, del primo Tricolore rosso, bianco e verde. Radicandosi nelle tappe della storia d’Italia, e’ giunto sino ad oggi, simbolo della Patria“. Lo afferma il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione dell’anniversario del Tricolore.

“Nella Giornata Nazionale della Bandiera celebriamo il nostro Tricolore, che da 227 anni ci accompagna. Con orgoglio ne omaggiamo i più alti valori, perché onorare la Bandiera italiana vuol dire anche conservare e custodire la nostra storia e le nostre radici. Viva la Bandiera italiana, Viva l’Italia“. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.

Crosetto: “Tricolore felice simbolo dell’unità nazionale”

“Il #Tricolore compie 227 anni. Il #7gennaio 1797 viene scelto come vessillo della Repubblica Cispadana. Da allora, verde, bianco e rosso sono il felice simbolo dell’unità nazionale e parte integrante della nostra identità. Ogni giorno, con fierezza, le #ForzeArmate difendono quei colori e con loro onorano, proteggono e difendono i valori dalla nostra Costituzione”. Lo scrive in un post su X per la Festa del Tricolore il ministro della Difesa Guido Crosetto.