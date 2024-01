Catanzaro, il mercato si apre con un movimento in uscita: saluta Bombagi

StrettoWeb

Oggi, 2 gennaio 2024, si è ufficialmente aperto il calciomercato invernale dei Professionisti in Italia. Il Catanzaro si è già mosso con un annuncio in uscita: il centrocampista Francesco Bombagi ha infatti salutato, passando al Mantova a titolo definitivo. Il giocatore, dal 2021 in giallorosso (53 presenze e 7 reti) e protagonista della promozione in Serie B, era già in uscita questa estate e per questo non è mai utilizzato finora.

“L’US Catanzaro 1929 – si legge nella nota – comunica che il centrocampista Francesco Bombagi è stato trasferito, a titolo definitivo, al Mantova. La dirigenza ringrazia Bombagi per l’impegno e la dedizione dimostrati durante il periodo in cui ha vestito la maglia giallorossa e gli augura le migliori fortune professionali”.