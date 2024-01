Caso Pozzolo: Pd, ‘Nordio omissivo, Delmastro inadeguato, si dimetta’

StrettoWeb

Roma, 11 gen. (Adnkronos) – ?Il ministro Nordio continua ad essere omissivo sul sottosegretario Delmastro e in particolare sui rapporti ambigui tra lo stesso sottosegretario e settori della polizia penitenziaria”. Così i senatori del Pd Anna Rossomando e Walter Verini dopo il question time del ministro Nordio in aula a Palazzo Madama.

“Avevamo chiesto chiarezza dopo il ferimento del Capodanno a Rosazza, invece il ministro ha glissato e continua a coprire un sottosegretario inadeguato, che ricordiamo aveva fornito carte a divulgazione limitata a un suo compagno di partito che erano poi state usate per colpire l?opposizione. Delmastro dovrebbe dimettersi, in alternativa il ministro Nordio e la presidente Meloni dovrebbero farlo dimettere e ritirargli le deleghe. Invece questa grave inerzia continua e la responsabilità politica è anche del ministro?.