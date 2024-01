Capodanno Crotone, ascolti record per “L’Anno che verrà”: “tutti hanno visto le bellezze della Calabria”

StrettoWeb

“L’Anno che verrà con ascolti record’. Oltre il 40% degli italiani ha visto il programma in diretta da Crotone, ammirando tutte le bellezze della Calabria”. Lo afferma, in una dichiarazione, Luciana De Francesco, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia. “Un successo straordinario per la nostra regione – aggiunge De Francesco – per il quale desidero ringraziare il presidente Occhiuto. Sono certa che ci sarà un effetto notevole sul nostro turismo”.

I numeri de L’Anno che verrà a Crotone

Il programma, in onda per la prima volta da Piazza Pitagora a Crotone e condotto per la nona volta da Amadeus, è stato il più visto dell’ultima sera del 2023. Sono stati quasi 6 milioni i telespettatori sintonizzati su Rai 1, con il 40,0 % di share.