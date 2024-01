Capodanno 2025, Occhiuto: “sede da condividere con la RAI, Reggio farebbe piacere”

StrettoWeb

Il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha diffuso una nota stampa spiegando che “la sede nella quale si terrà il prossimo capodanno Rai in Calabria è ancora da stabilire. Sarà individuata nei prossimi mesi di concerto tra la Rai e la Regione. É chiaro che mi farebbe piacere che una città importante come Reggio Calabria potesse ospitare questo grande evento. Ma ancora nulla è deciso e le valutazioni verranno fatte solo nell’ultimo trimestre dell’anno“.

Con questa nota, Occhiuto di fatto conferma la scelta politica della Regione di tenere il prossimo Capodanno a Reggio Calabria, come già anticipato dallo stesso Occhiuto in una conferenza stampa sull’Aeroporto dello Stretto che si è tenuta il 12 agosto 2023 presso la Camera di Commercio di Reggio Calabria e come ribadito ieri, in termini di rivendicazione politica, dall’on. Francesco Cannizzaro nella conferenza stampa sulla mozione di sfiducia al Sindaco Falcomatà.

Appare evidente in ogni caso, la necessità di attendere la concertazione con la RAI per ufficializzare la sede, che non è prevista nella convenzione sottoscritta tra RAI e Regione e andrà condivisa proprio con i vertici della RAI. E’ ovvio che la scelta della sede sarà di natura politica in sede alla Regione, ed è già stata fatta su Reggio, ma è anche ragionevole come la scelta debba essere condivisa con la RAI prima di essere ufficializzata, in modo particolare per gli aspetti logistici e organizzativi che per Crotone hanno determinato veri e propri salti mortali della macchina RAI (e che nel caso di Reggio vedranno tutto potersi svolgere in modo molto più confortevole).