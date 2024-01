Camera: scontro Abodi-Berruto, polemiche in commissione e nei corridoi

StrettoWeb

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Durissimo scontro alla Camera tra il deputato democratico Mauro Berruto e il ministro dello Sport Andrea Abodi dopo la bocciatura in commissione da parte del governo della proposta parlamentare, che vedeva l?unanimità da parte di tutti i gruppi di maggioranza e opposizione, sull?utilizzo dell?extratassazione degli utili di società di scommesse sportive a favore dello sport di base e alla lotta alla ludopatia”. Lo rende noto l’Ufficio stampa del gruppo del Pd.

“La verità è che il ministro vuole dare quei fondi ai club di Serie A, un ulteriore regalo ai soliti noti?, ha detto Berruto lasciando la commissione in polemica. Al termine dei lavori lo scontro è proseguito nei corridoi di Montecitorio, dopo che Abodi era intervenuto in commissione dicendo “quel Berruto ha un disagio”.

Le urla hanno attirato le attenzione dei commessi: “Tu hai un disagio, sei una delusione”, ha insistito Abodi, cui Berruto ha risposto: “Basta insultare, il disagio è quello del mondo dello sport ad avere un ministro che pensa solo ai suoi amici sella Serie A”.

