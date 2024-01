Cosenza, primo annuncio di mercato: ritorna Michele Camporese

StrettoWeb

Finalmente è ufficiale: Michele Camporese ritorna al Cosenza. Corteggiato in estate, sedotto anche in questa sessione invernale di calciomercato, il suo passaggio in Calabria ha rischiato di saltare all’ultimo. Ora, però, ecco l’annuncio: “La Società Cosenza Calcio comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Michele Camporese, proveniente dalla Società Feralpisalò. Il difensore, nato a Pisa il 19/05/1992, si trasferisce in rossoblù con la formula del trasferimento temporaneo fino al 30 giugno 2024 con obbligo di riscatto e vestirà la maglia numero 5″.

La carriera di Michele Camporese

Quello di Camporese al Cosenza, dicevamo, è un ritorno. Al Cosenza e anche in Calabria, dal momento che fino a maggio scorso era in riva allo Stretto, dopo aver vestito per un anno la maglia della Reggina. In rossoblu c’era invece stato l’anno prima, la stagione 2021-2022, con 5 reti in 15 presenze. Camporese è cresciuto nel Settore Giovanile della Fiorentina, esordendo in prima squadra nella stagione 2010/2011 in gare di Coppa Italia e Serie A. Passato in prestito al Cesena nell’estate del 2013, ha conquistato con i bianconeri la promozione in massima serie. Negli anni successivi ha vestito le maglie di Empoli, Benevento, Foggia, Pordenone e Reggina. Vanta inoltre 3 presenze con la Nazionale Under 21.