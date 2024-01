Calciomercato Cosenza, freccia ghanese sulla fascia: arriva Bright Gyamfi, ritrova Caserta

StrettoWeb

Terza ufficialità in entrata di calciomercato per il Cosenza, che dopo Camporese e Frabotta annuncia Bright Gyamfi. Freccia ghanese sulla fascia per mister Caserta, che ritrova il calciatore dopo averlo avuto a Benevento. Gyamfi è un esterno abbastanza duttile, che può ricoprire entrambe le fasce: parte come terzino, ma può anche essere utilizzato come quinto o comunque largo a centrocampo. Si trasferisce a Cosenza in Serie B a titolo definitivo, firmando un contratto fino al 30 giugno 2024 con opzione di rinnovo.

Chi è Bright Gyamfi, il nuovo calciatore del Cosenza

Bright Gyamfi è nato ad Accra (Ghana) il 20 gennaio 1996. E’ cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, con cui ha ottenuto la vittoria della Coppa Italia Primavera e del Torneo internazionale di Viareggio.

Ha esordito nel calcio professionistico con la maglia del Benevento collezionando 40 presenze in Serie B e 9 in Serie A. In cadetteria annovera un’altra esperienza nella Reggiana (25 presenze). Nelle ultime due stagioni è sceso in campo 46 volte con il Potenza (una rete).

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.