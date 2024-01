StrettoWeb

Riad, 18 gen. – (Adnkronos) – Il Napoli è in finale nella supercoppa italiana. All’Al-Awwal Stadium di Riad gli azzurri superano 3-0 la Fiorentina grazie al gol di Simeone al 22′ e alla doppietta di Zerbin, a segno all’84’ e all’86’. I partenopei attendono lunedì 22 gennaio in finale la vincente della seconda semifinale tra Inter e Lazio, in campo domani, sempre alle 20 all’Al-Awwal Stadium.

