StrettoWeb

Milano, 14 gen. – (Adnkronos) – Il Milan sconfigge 3-1 la Roma nel posticipo domenicale della ventesima giornata di Serie A, disputato allo stadio ‘Meazza’ di San Siro. Per i rossoneri a segno Adli all’11, Giroud al 56′ e Theo Hernandez all’84’. Inutile per i giallorossi il gol di Paredes su rigore al 69′. In classifica il Milan è terzo con 42 punti, -9 dall’Inter capolista, mentre la Roma è nona a quota 29.