Calcio: Sacchi, ‘il più grande attaccante italiano della storia e un uomo straordinario’

Roma, 22 gen. – (Adnkronos) – “Da giocatore è stato il più grande attaccante italiano della storia e uno dei migliori al mondo. Io ero un suo grande tifoso, poi ho lavorato con lui in nazionale, io ct e lui capo-delegazione e ho conosciuto un uomo ancora più grande del calciatore, una persona straordinaria. Se n’è andato via troppo presto, è un grandissimo dispiacere. Ha dato la vita per il calcio, dobbiamo essere tutti grati”. Così all’Adnkronos l’ex ct della Nazionale Arrigo Sacchi ricorda Gigi Riva, scomparso oggi all’età di 79 anni.

