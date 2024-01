Calcio: Roma e Tiago Pinto terminano consensualmente rapporto dal 3 febbraio 2024

StrettoWeb

Roma, 4 gen. (Adnkronos) – L?As Roma e Tiago Pinto hanno comunicato “la decisione di terminare consensualmente il proprio rapporto con effetto a partire da sabato 3 febbraio 2024”. Lo ha annunciato il club giallorosso che ha voluto esprimere “gratitudine a Tiago Pinto per l?incrollabile dedizione e il duro lavoro svolto nel corso degli ultimi tre anni e gli augura le migliori fortune per il futuro”. Sotto la guida di Tiago Pinto come General Manager dell?area sportiva, i giallorossi hanno conquistato la Conference League nel 2022 e hanno raggiunto la finale di Europa League nel 2023.