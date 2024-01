Calcio: Pioli, ‘la classifica la guarderemo tra tre mesi’

StrettoWeb

Milano, 19 gen. – (Adnkronos) – “Gli infortunati? Non ci sono tempi precisi, faremo un punto a fine mese. Fra dieci giorni abbiamo un appuntamento con lo staff sanitario per capire un po’ i tempi relativi ai rientri di Kalulu, Tomori, Thiaw e Pobega. Entro fine gennaio dovremo presentare la lista Uefa: per quella data sarà importante capire bene certe situazioni”. Lo dice l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Udine. “La classifica la guardiamo relativamente adesso: cerchiamo di migliorarla partita dopo partita -aggiunge il tecnico rossonero. Il nostro obiettivo è chiaro: fare meglio del girone d’andata. Poi tra tre o quattro mesi riguarderemo la classifica. Ora dobbiamo pensare a noi stessi e allungare il più possibile questo momento positivo”. Pioli elogia poi Simon Kjaer: “I numeri con Simon in campo dicono chiaramente che lui è un leader, sia a livello emotivo che tecnico. Sa parlare bene, e tanto, e sa sempre prendere la giusta posizione”.

