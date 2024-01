Calcio: Mourinho, ‘perso con un rigore da Var un po? ridicolo, senza Dybala abbiamo meno qualità’

StrettoWeb

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Quando è un derby è ovvio che è doloroso. Abbiamo grandi difficoltà e nelle ultime settimane abbiamo fatto una serie di big match. Oggi perdiamo per un rigore del calcio moderno, da Var. E? un rigore che senza Var l?arbitro non avrebbe dato. I giocatori di 10 o 20 anni fa non si sarebbero buttati in quel modo. Nel primo tempo eravamo noi quelli con più personalità in campo. Poi quando è uscito Paulo è cambiata la partita. Quando si perde Dybala è difficile per noi, senza Paulo c’è meno connessione di gioco e qualità di possesso palla”. Lo ha detto il tecnico della Roma, Josè Mourinho a Mediaset dopo la sconfitta nel derby di Coppa Italia con la Lazio. “Il gol che prendiamo è anche un po? ridicolo per me. L?azione prima è una rimessa laterale nostra, non è possibile che facciamo quello che abbiamo fatto. In partite di questo tipo poi chi va in vantaggio e gioca in casa è favorito. Spariscono i palloni. La squadra che segna per prima con Orsato poi vince?.

“Le condizioni di Dybala? Ha giocato due giorni fa una partita molto fisica. Per Paulo è dura, lui la voleva giocare e noi avevamo bisogno di lui. Ci sono esempi di gente che è al limite come Mancini, che non si allena da un mese ma prende antidolorifici per poter giocare ma ha una struttura fisica diversa. E’ entrato Pellegrini che anche lui non è al massimo?, ha aggiunto Mou.