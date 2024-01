Calcio: Max Bruno, ‘Mourinho doveva finire l’anno, ci ha abituati a grandi sorprese’/Rpt**

StrettoWeb

Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “Mourinho è un allenatore vincente, secondo me meritava di terminare l’anno perché ci ha abituati a grandi sorprese proprio in dirittura d’arrivo, in momenti decisivi delle stagioni calcistiche”. Non ha dubbi il regista Massimiliano Bruno **che commenta così all’Adnkronos** la notizia dell’esonero dell’allenatore della squadra José Mourinho. “Lui è un uomo delle semifinali, delle finali, per il bene della Roma valeva la pena di provare a fargli provare a vincere l’ennesima Coppa”, aggiunge il regista romano di ‘Non ci resta che il crimine’.

Nell’apprendere la notizia che il nuovo ct indicato dalla società è l’ex campione romanista Daniele De Rossi, Bruno è però contento: “E’ un amico, a cui auguro il meglio e spero che faccia bene perché oltre ad essere stato un calciatore campione del mondo, è anche un tecnico preparato e un uomo stimato nell’ambiente. Conoscendolo, immagino che lui stia realizzando un sogno incredibile, allenare la sua Roma”.