Calcio: Inzaghi, ‘grande Inter ma complimenti anche al Napoli’

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – “Prima di tutto complimenti al Napoli, anche in dieci hanno lottato come dei leoni fino alla fine e perdere una finale al 90′ dispiace. Ma complimenti ai mei ragazzi che hanno giocato con grandissima concentrazione, difendendo molto bene e nel primo tempo potevamo già passare in vantaggio, così come nel secondo”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi dopo la vittoria nella Supercoppa contro il Napoli. “Un merito particolare ai nostri tifosi che sono venuti qui a sostenerci e la dedica è per loro -aggiunge Inzaghi a Mediaset-. Ero ottimista ma fino a un certo punto, perché abbiamo avuto poco tempo per prepararla, quindi complimenti ai ragazzi, sono stati grandi”.

