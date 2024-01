Calcio: ex giocatori Lazio a Eriksson, ‘forza mister, non mollare’

StrettoWeb

Roma, 15 gen. – (Adnkronos) – Qualche giorno fa l?ex allenatore della Lazio Sven-Goran Eriksson ha reso pubblico di essere affetto da un tumore incurabile al pancreas. Nicolò De Devitiis de ‘Le Iene’ si è recato in Svezia per consegnargli un video messaggio di alcuni giocatori della Lazio, e non solo, con cui nel 2000 riuscì a vincere lo scudetto. Mancini, Nesta, Nedved, Vieri sono solo alcuni dei nomi che portano lo stesso messaggio: ?Forza Mister non mollare!?. Inoltre, la Iena per far riassaporare il ricordo di Roma e della sua squadra, ha portato in casa Eriksson gli ingredienti per cucinare insieme la carbonara.