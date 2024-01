Calcio, Eccellenza calabrese: il Bocale vince e aggancia il quarto posto. Risultati e classifica

StrettoWeb

L’Eccellenza calabrese è scesa in campo per la 17ª giornata. In vetta da evidenziare la sconfitta del Soriano in casa dell’Isola Capo Rizzuto: così il Cittanova lo ha superato battendo il Gioiosa Jonica e il Bocale l’ha agganciato al quarto posto battendo lo Scalea. Vigor Lamezia corsara a Morrone, poker Rende e Brancaleone di misura sul fanalino di coda Paolana. Nell’anticipo di ieri, ReggioRavagnese sconfitto in casa della Digiesse Praia Tortora. Questi i risultati e la nuova classifica.

Risultati Eccellenza Calabria, 17ª giornata

Digiesse Praia Tortora-ReggioRavagnese 1-0

Bocale-Scalea 2-0

Brancaleone-Paolana 1-0

Cittanova-Gioiosa Jonica 2-0

Isola Capo Rizzuto-Soriano 3-1

Morrone-Vigor Lamezia 0-2

Rende-Stilo Monasterace 4-0

Sambiase-Palmese 4-1

Classifica Eccellenza Calabria

Sambiase 40 Vigor Lamezia 32 Cittanova 30 Soriano 28 Bocale 28 Digiesse Praia Tortora 26 ReggioRavagnese 24 Brancaleone 24 Rende 23 Isola Capo Rizzuto 20 Scalea 19 Palmese 19 Stilo Monasterace 18 Gioiosa Jonica 15 Morrone 10 Paolana 8