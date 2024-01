Calcio: De Laurentiis, ‘rosso a Simeone? Così c’è meno spettacolo, la Lega non funziona’

StrettoWeb

Riad, 22 gen. – (Adnkronos) – L’espulsione di Simeone? “A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. La debolezza degli arbitri quest’anno parla da sola. Prima della partita mi chiedevo quale imbarazzo avrebbe provato stasera. Noi dovevamo promuovere noi stessi, se tu mi riduci in dieci il calcio non è spettacolare. La Lega purtroppo in Italia non funziona. Hanno cambiato anche i regolamenti, le espulsioni le paghiamo in campionato. Questa coppa che conta poco, quindi, la paghiamo anche in campionato”. Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis dopo la sconfitta per 1-0 con l’Inter nella finale di Supercoppa.

“Noi siamo in pieno mercato, abbiamo fatto 3 acquisti di cui uno sta giocando, 2 sono venuti qui e altri 2 sono in arrivo -aggiunge De Laurentiis a Mediaset-. Onore al merito a chi vince, ma ho visto un Napoli in crescita, perché nonostante fosse in 10, ha dato del filo da torcere a un’Inter abbastanza imprecisa. La cosa meravigliosa di questa Supercoppa, che io ho contrastato perché i tifosi meritano che sia esaltato il campionato, è che ho scoperto un paese come l’Arabia che è in crescita nei prossimi mesi. Lo credevamo chiuso, invece è apertissimo e diventerà sempre più centrale con una commercialità incredibile. Il calcio serve per rilanciare il paese, sono molto furbi e usano il calcio come uno spot. Oltretutto nel 2030 qui ci saranno i Mondiali”.

