Calcio: Abodi, ‘supercoppa in Arabia Saudita? Non bisogna essere integralisti’

Roma, 18 gen. – (Adnkronos) – “Io ho detto questa mattina ad una scuola ed ho dovuto rispondere pure a mio figlio su questo. Nelle mie tante esperienze io ho vissuto indirettamente la prima finale di Supercoppa negli Stati Uniti, per me non è un fatto straordinario che si internazionalizzi il calcio italiano, dobbiamo decidere se essere parte del mondo o un mondo a parte. Noi abbiamo necessità di promuovere il calcio e il sistema paese. Non si va lì soltanto per il montepremi, peraltro l?Arabia Saudita è un soggetto con il quale diverse realtà italiane hanno rapporti costanti”. Così il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi a Tv Play, in merito alla supercoppa italiana, che si gioca da oggi a lunedì prossimo in Arabia Saudita. “Ho fiducia nella scelta della Lega Calcio e mi auguro che sia uno strumento di promozione e internazionalizzazione del calcio italiano, non dobbiamo essere integralisti. Il calcio inoltre può essere uno strumento di diplomazia. In un mondo caratterizzato dalle tensioni, penso sia un?occasione per migliorare le relazioni e creare anche un valore sociale”, aggiunge Abodi.

