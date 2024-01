Calcio a 5, obiettivo riscatto per la Futura: al Palattinà arriva la capolista Benevento 5

StrettoWeb

Obiettivo riscatto. Piatto ricco, ricchissimo al Palattinà. Voglia di vincere in casa Futura, voglia di strabiliare e sorprendere il girone intero. In quel di Campobasso, nella prima uscita del 2024, si poteva fare di più. Si poteva vincere, senza girarci troppo attorno. Gli obiettivi, però, sono totalmente aperti, sia in Coppa Italia che in campionato. Alle ore 19.30 di venerdì 12 al Palattinà arriva la forte Benevento 5, capolista del campionato dopo un sontuoso 11-4 ottenuto contro Manfredonia due turni orsono. Nella gara di andata, fu decisiva la doppietta di Nicola Arvonio (in gol durante l’ultimo minuto della sfida in questione), in risposta al gol di Minnella.

L’analisi sul prossimo avversario

Benevento 5, team guidato da mister Centonze, è una squadra davvero forte che punta al salto di categoria. Il portiere brasiliano Matheus Da Rocha e Babadilla dalla Roma sono due importanti nuovi innesti. Botta, rientro importante, nel suo personale come-back dalla Sandro Abate, idem la new entry Fetta, ex Sala Consilina. Virenti, Imparato, Guerra e De Crescenzo sono pedine chiave, idem le conferme di Arvonio e Milucci, quest’ultimo rientrante dopo aver scontato la squalifica. Lolo Suazo, arrivato dal Genzano, infine, è un colpo di mercato assoluto per non nascondere ambizioni da promozione.

Futura Calcio a 5-Benevento 5, gli indisponibili tra i reggini

Nessuna squalifica in casa Futura. Sicuro assente il solo Nicola Modafferi, in forse l’impiego di Simone Minnella: si punta a far bene e provare a ritrovare il successo che, in questo caso farebbe realmente scalpore e notizia.

Futura Calcio a 5-Benevento 5, dove vederla: arbitri e presentazione della sfida

Arbitrano la sfida Stefano Billo di Schio, Angelo Tesca di Treviso con Cosimo Di Benedetto di Lamezia Terme al cronometro. La gara verrà trasmessa in diretta social sulla pagina ufficiale della Polisportiva Futura con replica il lunedì successivo alle ore 19 sulla Tv Ufficiale del club, Reggio Tv, canale 77.